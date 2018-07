Rzeź wołyńską należy nazywać ludobójstwem. Polacy nie mają wątpliwości

Dwa lata temu Prawo i Sprawiedliwość przeprowadziło uchwałę, która określała rzeź wołyńską mianem ludobójstwa. Wywołało to sporo emocji, a część opozycji krytykowała rządzących za zbyt mocne słowa.

Okazuje się jednak, że Polacy są podobnego zdania. 72,3 proc. badanych zgadza się, że rzeź wołyńska była przejawem ludobójstwa. 19 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania w tym temacie, a jedynie 8,7 proc. respondentów stwierdził coś odwrotnego.

Sondaż przeprowadziła agencja SW Research w dniach 10-11 lipca

75 rocznica rzezi

W środę minęła 75 rocznica czystki etnicznej dokonanej przez Ukraińców na narodzie polskim. Historycy szacują, że tylko jednego dnia zginęło 8 tysięcy Polaków. Mordowano całe rodziny – starców, kobiety, dzieci.

Ogółem, wg danych podawanych przez historyków, Ukraińcy zamordowali w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej ok. 100 tys. Polaków. 40-60 tys. zginęło na Wołyniu, 20-40 tys. w Galicji Wschodniej, ok. 4 tys. na terenie dzisiejszej Polski.

Najtragiczniejszym dniem był 11 lipca 1943 roku. Wtedy to zbrodniarze z UPA zaatakowali ponad 150 polskich miejscowości. Tego jednego dnia zginęło przynajmniej 8 tysięcy ludzi. Ukraińskie zbrodnie to także palone i niszczone kościoły, zrównane z ziemią polskie majątki. Strona ukraińska do dziś nie dokonała rozrachunku z własną przeszłością.

Nas o Wołyniu nie uczono

