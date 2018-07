Prezes PZPN o nowym selekcjonerze: Ma ogień w oczach

Brzęczek to kapitan reprezentacji Polski w latach 90., srebrny medalista olimpijski z Barcelony, trener Wisły Płock. Wybór Brzęczka to spora niespodzianka, bo na giełdzie nazwisk wyżej stały akcje nie tylko trenerów zagranicznych, ale też niektórych polskich.

– Jurek ma wszystkie cechy, które powinien mieć selekcjoner. Jest doświadczonym zawodnikiem, reprezentantem Polski, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie. Do tego charakter i co dla mnie bardzo ważne - ogień w oczach i ogromne chęci do ciężkiej pracy. Jestem przekonany, że to odpowiedni wybór. Czasami mam wrażenie, że najlepiej byłoby zatrudnić magika Davida Copperfielda, który w mig rozwiązałby wszystkie nasze problemy i zapewnił sukces, ale świat tak nie działa. Potrzebowaliśmy solidnej, uczciwej, porządnej osoby na tym stanowisku i taką też wybrałem – powiedział "Przeglądowi Sportowemu" Zbigniew Boniek.