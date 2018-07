PiS z nowym posłem

Klub PiS liczy 235 posłów. Pod koniec czerwca poseł Konrad Głębocki otrzymał z rąk szefa MSZ nominację na ambasadora we Włoszech. Oznacza to, że zwolni miejsce w ławach poselskich. Głębocki w Sejmie zasiadał od początku tej kadencji. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.



Kto w takim razie przejmie jego mandat? Następny w kolejności pod względem liczby uzyskanych głosów w okręgu 28 w Częstochowie był obecny dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jerzy Sądel. Uzyskał on 6307 głosów. Jednak wicemarszałek Ryszard Terlecki – szef klubu parlamentarnego PiS – przekazał, że Sądel odmówił objęcia mandatu.

Oznacza to, że nowym posłem zostanie kolejna osoba, która uzyskała w okręgu największa liczbę głosów. To Mariusz Trepka. Otrzymał on 6025 głosów. Jak wskazuje FAKT24, od 2013 r. sprawował funkcję wicestarosty myszkowskiego. W styczniu 2016 r. został powołany na stanowisko drugiego wicewojewody śląskiego. Członkiem PiS jest od 13 lat.