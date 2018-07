Opole: Zatrzymano ciężarówkę z 24 tonami odpadów z Wielkiej Brytanii

W nocy z 7 na 8 lipca na opolskim odcinku autostrady A4, patrol Drugiego Referatu Realizacji z Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zatrzymał do kontroli ciężarówkę. Po analizie dokumentów i wstępnych oględzinach ładunku ustalono, że kierowca przewozi owinięte folią odpady zmieszane o nieznanym składzie i intensywnym zapachu stęchlizny. Wizualnie w przeważającej ilości był to gruz budowlany wymieszany z folią, drewnem, szczątkami wykładzin, papy i innych odpadów komunalnych. Ciężarówka z ww. zawartością przejechała do Polski z Wielkiej Brytanii.Odbiorcą ładunku miała być polska firma zajmująca się przywozem odpadów w postaci paliw alternatywnych.

Funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej zwrócili się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie kwalifikacji przewożonego ładunku. WIOŚ wstępnie potwierdził, że doszło do nielegalnego transgranicznego przywozu odpadów. Po otrzymaniu formalnej odpowiedzi zostanie złożone oficjalne zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Proceder nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.