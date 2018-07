Ziemkiewicz o Tusku: Juncker musi kimś pomiatać. To urodzony ślizgacz bez kompetencji

Ziemkiewicz odniósł się w programie do dziwnego zachowania przewodniczącego Komisji Europejskiej, który miał wyraźne problemy z zachowaniem równowagi. – Jest jakiś poziom problemów, przy których przeskakują one ponad zdolności umysłowe polityka. On musi jakoś uciekać, albo zaczyna uciekać w fantazmaty i często się to obserwuje, albo się znieczula w sposób fizyczny – ironizował.

Publicysta "Do Rzeczy" zastanawiał się, czy Juncker jest na tyle istotnym politykiem, aby się nim zajmować, ponieważ sama Komisja Europejska "zajmuje się głownie tym, żeby jedne firmy zarabiały więcej, a inne musiały za to płaci". – Oni tak naprawdę nie reprezentują tam swoich krajów, tylko jakieś tam firmy (...) Jean-Claude Juncker to jest facet, który zorganizował wielki proceder prania pieniędzy w Luksemburgu – przypomniał.

Ziemkiewicz nawiązał też do słów Micka Jaggera. – Swoją drogą to są ludzie, którzy powinni mieć zakaz występów publicznych. Oni demoralizują społeczeństwa, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia. Mi naprawdę bardzo ciężko iść na siłownię, jak widzę tych dziadków. 74-letni rockmani, którzy całe życie chlali, ćpali, łajdaczyli się na wszystkie sposoby. Juncker mógłby się od nich wiele nauczyć. Oni teraz skaczą po scenie półtorej godziny. Mają więcej siły niż nasi piłkarze. Oni przeczą wszystkiemu. Cała medycyna jest do wywalania – żartował.