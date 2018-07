FIFA na froncie walki z seksizmem. Miller: Ktoś musiał dostać piłką mocno w głowę

Do sprawy były premier odniósł się na jednym z portali społecznościowych. "FIFA na froncie walki z seksizmem. Nadawcy telewizyjni mają zakończyć wykonywanie zbliżeń na pojedyncze fanki w tłumie, aby uniknąć "uprzedmiotowienia" kobiet. Ktoś musiał dostać piłką mocno w głowę" – napisał Leszek Miller.

"Seksizm jest dużym problemem rosyjskiego mundialu"

Telewizje transmitujące piłkarskie mistrzostwa świata, bardzo często pokazują fanki na trybunach. FIFA stwierdziła jednak, że takie praktyki są niedopuszczalne i zamierza z nimi walczyć. Wszystko z powodu seksizmu.

FIFA krytycznie podchodzi do poświęcania uwagi kobietom na trybunach. Według światowej federacji jest to bowiem przejaw seksizmu. Federico Addiechi stojący na czele komórki FIFA zajmującej się równouprawnieniem przyznał, że federacja zakazała nadawcom telewizyjnym wykonywania zbliżeń na kobiety. FIFA argumentuje, że takie zbliżenia kamery wykonuje się bez zgody kobiet, a niektóre z nich mogą być niepełnoletnie. Addiechi został też zapytany, czy walka z takimi praktykami będzie oficjalną polityką FIFA. – Jest to jedno z działań, które zdecydowanie będziemy kontynuować w przyszłości - to normalna ewolucja – stwierdził.

Według grupy Fare, która zajmuje się dyskryminacją, seksizm jest dużym problemem rosyjskiego mundialu. Odnotowano już 30 przypadków seksistowskiego traktowania kobiet.

