Rolnicy protestują w Warszawie. Demonstrują przeciwko niskim cenom skupu produktów rolnych

W demonstracji uczestniczą m.in. sadownicy i producenci wieprzowiny. Organizatorzy chcą poprzez protest zwrócić uwagę na zły stan polskiego rolnictwa. Z kolei sadownicy domagają się podwyższenia cen za owoce kierowane do przetwórstwa.

Przykładowo za kilogram malin w markecie trzeba zapłacić 9 zł. Rolnik bierze za kilogram owoców od 4 do 2 zł. Do tego musi doliczyć koszty uprawy i wynagrodzenia dla sezonowych pracowników, co sprawia, że ledwo wychodzi na swoje.