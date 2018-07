60 ludzi, drony, łodzie, ponton. Straż pożarna szuka pytona

Ustalono, że obszar poszukiwań zostanie zawężony tylko do okolic miejscowości Gassy. Specjaliści z warszawskiego ogrodu zoologicznego pomagają w określeniu sposobu, w jakim powinno się szukać gada, tak aby go nie spłoszyć i żeby nikomu nie zrobił on krzywdy.

Strażacy zbudowali już miasteczko logistyczne, w którym usytuowany został specjalistyczny samochód łączności. W akcji poszukiwawczej biorą udział drony, cztery łodzie i pontony PSP.

Poszukiwania węża zaczęły się, gdy na brzegu Wisły znaleziono wylinkę, czyli zewnętrzną część powłoki węża zrzucaną podczas linienia. W niedzielę po południu przypadkowa osoba trafiła na nią pomiędzy miejscowościami Gassy i Cieciszew.