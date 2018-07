Niespodziewane wsparcie dla Wassermann

"Kukiz'15 najprawdopodobniej poprze Małgorzatę Wassermann w wyborach na prezydenta Krakowa" – informuje Wirtualna Polska powołując się na działaczy tego ugrupowania.

– Byłaby znakomitym prezydentem. Jako formacja nie podjęliśmy jeszcze oficjalnej decyzji, ale ja jestem w tej licznej grupie naszych polityków, którzy uważają, iż Małgorzata Wassermann powinna mieć nasze poparcie. Toczy się w tej sprawie dyskusja w naszym klubie – mówi poseł Kukiz'15 Tomasz Rzymowski. Polityk zapytany o zdanie szefa Kukiz'15 w tej sprawie, wskazuje: – Myśli o tym bardzo poważnie. Ma bardzo dobre zdanie o pani przewodniczącej Wassermann.

Podobne stanowisko prezentuje poseł Grzegorz Długi. – Oczywiście, że Małgorzata Wassermann byłaby świetnym prezydentem. Właściwie jedynym jej obciążeniem jest to, że należy do klubu PiS. Ale nie należy do partii, to jest istotne. W Krakowie nadszedł czas, by władzę w mieście przejęło nowe, młode pokolenie – mówi parlamentarzysta w rozmowie z Wirtualną Polską.