Gdzie nie jechać na wakacje? MSZ ostrzega, na liście także kraje europejskie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do państw, gdzie panuje wojną lub trwają walki. MSZ wskazuje, że nie powinniśmy planować wyjazdów do krajów niedemokratycznych, a także takich, gdzie miejsce mają niebezpieczne zjawiska pogodowe. Ostrzeżenia publikowane przez resort stopniowane. W niektórych przypadkach jedynie odradza się wyjazd, w niektórych wręcz zaleca się opuszczenie danego kraju.

W tym roku, na liście ostrzeżeń MSZ pojawiły się m. in. Korea Północna, Syria, Afganistan, Sudan, Indonezja, Kamerun, Rosja, Egiptu, Wenezuela, Mozambik oraz Syria. Co ciekawe, resort odradza także wyjazdy do państw europejskich – Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Jest to związane z atakami terrorystycznymi, do których dochodziło tam w ostatnich miesiącach.