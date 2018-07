Senat USA zatwierdził kontrowersyjną bizneswoman na ambasadora w Polsce

Mosbacher od wielu lat związana jest ze środowiskiem Republikanów. To była żona sekretarza handlu w administracji George’a H.W. Busha Roberta Mosbachera. Wcześniej zasiadała w narodowym komitecie Partii Republikańskiej, gdzie odpowiadała za finanse oraz była pierwszą kobietą przewodzącą stowarzyszeniu republikańskich gubernatorów. Ma także wieloletnie doświadczenie jako bizneswoman w branży kosmetycznej. To pierwsza kobieta w historii relacji polsko-amerykańskich, która będzie piastować to stanowisko.

Spore kontrowersje wzbudziło jej przesłuchanie przez Senat. Podczas przesłuchania przez senacką komisję spraw zagranicznych zapytana została, czy ma wiedzę na temat antysemityzmu w Europie Wschodniej. Odpowiadając twierdząco Mosbacher stwierdziła, iż niestety został on wywołany uchwalonym niedawno prawem w Polsce, czyli ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej. Jak podkreśliła, żaden fanatyzm nie może być tolerowany. Mosbacher zapowiedziała, że będzie współpracowała z polskimi władzami, by tego rodzaju zapisy nie wchodziły w zakres ustawodawstwa.

Jednocześnie podkreśliła, że misja dyplomatyczna w Polsce, to najważniejsze zadanie w jej życiu.