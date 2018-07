Premier: Nikt nas nie musi uczyć, czym jest demokracja

Szef rządu nawiązał w ten sposób do Zgromadzenia Narodowego, które odbyło się w piątek na Zamku Królewskim w Warszawie. Premier zapewnił także, że jego gabinet będzie kontynuował przeprowadzenie reform, w tym reformy wymiaru sprawiedliwości. Mateusz Morawieckie podkreślił, że kwestia ta leży w kompetencji państw narodowych: – Tak to jest ujęte w traktatach, w związku z tym trzeba się trzymać traktatów. Państwa mają prawo, w ślad za demokratycznym wyborem, który miał miejsce trzy lata temu do reformowania. A my mamy nie tylko prawo, my mamy obowiązek reformowania wymiaru sprawiedliwości.

Premier poruszył także temat polsko-izraelskiej deklaracji. – Przez 25 lat wolnej Polski uczyniono wiele, "żeby wcisnąć w nasze sumienia obce grzechy"; deklaracja polsko-izraelska to milowy krok do odbudowy pamięci, dobrego imienia i bezpieczeństwa Polski (...) To jest niebywałe, że przez 25 lat wolnej Polski, od 1989 r. tak wiele uczyniono, żeby wcisnąć w nasze sumienia obce grzechy, żeby nam przypisać odpowiedzialność za największe zbrodnie w historii ludzkości – mówi Mateusz Morawiecki.

W czasie spotkania z mieszkańcami Olsztyna, szef rządu nawiązał także do spraw lokalnych, m. in. przekopu mierzei wiślanej: – Przełamujemy różne mechanizmy niemożności, imposybilizmu. Ile lat tutaj u was w województwie mówiono, że nie da się, nie ma sensu, nie ma pieniędzy na przekop Mierzei Wiślanej (...). Ale jednak okazało się, że można i te środki z budżetu centralnego, te 800 mln złotych, blisko miliard złotych, będą tutaj przesunięte – już są przesuwane – na projekt i na wykonanie tego przekopu.