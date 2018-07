IPN umarza śledztwo ws. fałszowania dokumentów "Bolka". Według Wałęsy, to przez list do Jaggera

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku umorzył śledztwo w sprawie podrobienia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa na szkodę Lecha Wałęsy, w okresie od dnia 21 grudnia 1970 roku do dnia 29 czerwca 1974 roku w Gdańsku, dokumentów umieszczonych w teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika o pseudonimie „Bolek”.

Przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że wskazanego wyżej czynu nie popełniono.

Co na to Lech Wałęsa? Jego zdaniem, decyzja IPN to wynik list, jaki skierował były prezydent do Micka Jaggera. "Po tym jak napisałem list do Micka Jaggera którego komentowano na całym świecie, jest nagle HOKUS -POKUS i pojawia sie komunikat IPN o umorzeniu sledztwa" – napisał Wałęsa na Facebooku.