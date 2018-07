Niespodziewana decyzja Jacka Majchrowskiego

Prezydent Jacek Majchrowski, który szef krakowskiego magistratu jest od 16 lat, zerwał porozumienie z PO. Okazuje się, że radni z otoczenia Majchrowskiego zdecydowali, że wolą iść do wyborów na osobnych listach, bo to da im pewność dostania się do Rady Miasta. Politycy PO nie kryją rozgoryczenia – opisuje Wirtualna Polska.

Tymczasem Platforma Obywatelska zapowiada wystawienie w Krakowie własnego kandydata na prezydenta. "Wiemy jedno. Nie będziemy popierać Jacka Majchrowskiego w pierwszej turze wyborów. Będziemy mieć własnego kandydata" – powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Aleksander Miszalski, szef małopolskiej PO.

Z kolei polityk Nowoczesnej wskazuje: "Półtora miesiąca pracy i negocjacji spełzło na niczym. Wygrało myślenie radnych o sobie samym, a nie troska o to by Kraków nie wpadł w ręce PiS. Nadal natomiast będziemy w koalicji z PO".

