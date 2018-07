Ikonowicz nazwał Polskę "frajerem". Tarczyński nie wytrzymał

W programie udział wzięli m. in. Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości oraz Piotr Ikonowicz, szef Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Goście Michała Rachonia mówili m. in. o kwestii energetyki w kontekście mocnych słów Donalda Trumpa skierowanych w Brukseli do Niemiec. Przywódca USA zganił rząd Angeli Merkel za prowadzenie biznesów z Rosją, a Polskę postawił za wzór.



– Ja też na miejscu Trumpa, który jest biznesmenem, chwaliłbym frajera, który jest skłonny kupować gaz trzy razy drożej – stwierdził Ikonowicz. Na to mocno zareagował Dominik Tarczyński: – O kim pan mówi? – zapytał z oburzeniem. Szef RSS odparł, że miał na myśli Polskę. – Niech pan uważa na słowa, jak można obrażać tak Polskę i Polaków? – poseł PiS nie krył wzburzenia.



– Czy w wojnie handlowej między USA a Europą jesteśmy V kolumną Stanów Zjednoczonych, czy też jesteśmy solidarni z naszymi sąsiadami? Zwiększanie wydatków na zbrojenia, gdy nie mamy na tak podstawowe rzeczy, jak opieka nad niepełnosprawnymi, jest skandalem. A znaczenie wojsk amerykańskich jest śmieszne, bo nie będą umierać za Gdańsk. To jest tylko symboliczne – kontynuował Piotr Ikonowicz.



Tarczyński odpowiedział: – Słuchając tej wyprawy słownej, poczułem się, jakbym słuchał dziennika telewizyjnego z lat 80. To takie prosowieckie postawy o imperializmie. Pan, który się wywodzi i ma czerwone korzenie u dołu, ma najmniejsze prawo, żeby tak mówić. Obrażanie prezydenta i Polski, jak pan zrobił, jest nie do przyjęcia!