"Jasną Górę obronili narodowcy, ale oprócz o. Rydzyka nikt im za to nie podziękował". Ziemkiewicz o nowym "Do Rzeczy"

– Czy doczekamy takich scen jak w Argentynie, gdzie działacze LGBT fizycznie atakują wiernych w kościele? Czy stanie się to, co we Francji, gdzie para homoseksualistów kopulowała na ołtarzu w katolickim kościele? Na pewno są chętni w Polsce, żeby takich rzeczy dokonywać, a próba sprofanowania Jasnej Góry paradą przebierańców homoseksualnych jest jednym z tego dowodów – mówi Rafał Ziemkiewicz, zachęcając do zapoznania się najnowszym numerem "Do Rzeczy", który dostępny będzie w kioskach już od najbliższego poniedziałku.