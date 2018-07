Ważny polityk Kukiz’15: Nigdy nie pójdziemy z PiS

Zdaniem Stanisława Tyszki Prawo i Sprawiedliwość chce budować dwublokowość, tak, by na scenie politycznej funkcjonowały dwie silne formacje, a pozostałe się nie liczyły.

– Z jednej strony robi prezent Grzegorzowi Schetynie zmuszając PSL, Nowoczesną, SLD, żeby poszły w jednym bloku z Platformą Obywatelską. Z drugiej strony być może wydaje się liderom Prawa i Sprawiedliwości, że my (Kukiz’15 – red.) pójdziemy w wyborach z nimi – mówił wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Jak zaznaczył, jeśli w PiŚ są takie nadzieje, to nie zostaną one spełnione.

– Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że my nigdy nie pójdziemy z PiS. Reprezentujemy inną wizję państwa. Chcemy przywrócić władzę obywatelom, skończyć z partiokracją i obniżyć podatki. A Prawo i Sprawiedliwość to partia populizmu i socjalizmu – mówił wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka.

– Wiele nas z nimi (PiS – red.) różni, podobnie jak wiele różni nas z Plarformą Obywatelską. Jesteśmy trwałym elementem na scenie politycznej, trzecią siłą w Sejmie. I będziemy robić swoje – podkreślił wicemarszałek Sejmu. – Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie majstrowało przy ordynacji do parlamentu to obróci się to przeciwko nim (politykom PiS – red.). Przegrają po prostu – podsumowuje Stanisław Tyszka.

Czytaj także:

Tyszka: Okazało się, że polskie prawo pisane jest za granicą. Nie ma żadnego "wstawania z kolan"