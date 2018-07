Kiedy Tusk stanie przed komisją śledczą? Podano terminy

Terminy mogą się zmienić nieznacznie, to ewentualne przesunięcie może zależeć od dyspozycyjności poszczególnych członków komisji. Wassermann powiedziała dziennikarzom, że uprzedziła już członków komisji odnośnie do terminów, które zostaną przedstawione Tuskowi. "Szanujemy to, że Donald Tusk jest zajęty. Liczymy, że on uszanuje nasz czas i jeszcze w wakacje wybierze jeden z terminów" – powiedziała w Sejmie.

Donald Tusk będzie najprawdopodobniej ostatnim świadkiem przesłuchiwanym przez komisję.

Celem powołanej w lipcu 2016 r. komisji śledczej jest zbadanie i ocenienie prawidłowości i legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez rząd, w szczególności ministrów: finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych.

