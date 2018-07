Turyści z Polski utknęli na Majorce

Polacy mogą wrócić do kraju dopiero jutro. Większość z nich to klienci biura podróży TUI. Co ważne, na odlot czekają w swoich hotelach. RMF FM zapytało linie lotnicze o powód opóźnienia, jednak przewoźnik nie odpowiedział na pytania.

W ostatnim czasie wiele z lotów irlandzkich linii nie doszło do skutku ze względu na protesty pracowników.