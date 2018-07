"Polish Science" rośnie w siłę. Ponad 10 tysięcy artykułów

Serwis stwarza unikalną bazę aktywności i promocji polskiej nauki, w najbardziej popularnych na świecie językach narodowych. Daje również okazję do wypromowania aktywności szkolnictwa wyższego, osiągnięć i nagród zdobywanych przez polskich naukowców, działalności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w tym grantów, konkursów, prac legislacyjnych).

Informacje w formie agencyjnej udostępniane są nieodpłatnie mediom, portalom oraz lokalnym i międzynarodowym agencjom informacyjnym w Polsce i na całym świecie.

Podstawowym założeniem przygotowywanego serwisu odróżniającym go od typowych serwisów newsowych jest umieszczanie linków elektronicznych do dokumentów źródłowych, stron internetowych jednostek, uczelni oraz ich własnych lokalnych serwisów informacyjnych, ew. kontaktów do osób odpowiedzialnych lub mogących udzielić dalszych szczegółowych informacji.