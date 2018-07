Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych imigrantów z Afryki

Do zdarzenia doszło w niedzielę niedaleko Przemyśla. Wiadomo, że cudzoziemcy pieszo przekroczyli granicę z Ukrainy do Polski z zamiarem dotarcia do Europy. Celem ich podróży miały być Niemcy.

"25-letnia kobieta i dwóch jej kolegów (25 i 26 lat) zamierzali dostać się do UE, aby tam podjąć pracę zarobkową. Cudzoziemcy wyjaśnili, że od kilku tygodni są w podróży. Z Erytrei udali się do Sudanu, następnie samolotem do Moskwy, potem samochodem do Kijowa i dalej w rejon granicy z Polską" – czytamy w komunikacie SG.

Pogranicznicy prowadzą teraz czynności, które mają doprowadzić do przekazania zatrzymanych z powrotem na Ukrainę.

Czytaj także:

Imigranci w bagażniku pod Krakowem. Jechali do Niemiec