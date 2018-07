Miał spędzić 25 lat w więzieniu. Sąd go uniewinnił

Do zatrważającej zbrodni doszło w 2015 roku. Zenon K. przygarnął do mieszkania dwóch bezdomnych, a następnie przyjął jeszcze 29-letniego mężczyznę ze schroniska – Krzysztofa S.

To właśnie Krzysztof S. miał wpaść w szał i sterroryzować mieszkańców bloku. Najpierw zabił swojego sąsiada Józefa Z. a następnie swoich dwóch współlokatorów. Sąd jednak uznał, że mężczyzna był niepoczytalny i zamknięto go w zakładzie psychiatrycznym.

Prokuratura jednak o współudział w zbrodni oskarżyła 66-letniego Zenona K., który miał podżegać Krzysztofa S. do morderstwa oraz sam miał w nim uczestniczyć. Mężczyzna cały czas zaprzeczał, twierdząc, że podczas tej zbrodni nie było go nawet w mieszkaniu, a jak wrócił to dwaj bezdomni byli już martwi.

Sąd uznał go winnym i skazał na 25 lat więzienia. Zenon K. jednak odwołał się od tej decyzji, a Sąd Apelacyjny w Rzeszowie uznał, że zeznania Krzysztofa S. nie są wiarygodne, skoro 29-latek jest chory psychicznie i nie mogą być traktowane jako dowód w sprawie. Zenon K. został oczyszczony z zarzutów.

