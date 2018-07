Strzelanina pod Warszawą. Sprawca w rękach policji

Do zdarzenia doszło 7 lipca. Wówczas podejrzany pojawił się na posesji swojej byłej partnerki, wyjął broń i postrzelił w brzuch jej obecnego partnera. Do poszukiwań sprawcy zaangażowano policjantów z wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw Komendy Stołecznej Policji.

"Działania operacyjne wykazały blisko trzydzieści adresów pod którymi mógł ukrywać się mężczyzna. W sprawdzeniach udział brali m.in. policyjni antyterroryści, wykorzystując śmigłowiec" – czytamy w komunikacie KSP.

Przemysława M. zatrzymano w poniedziałek na ul. Szwedzkiej w Warszawie. Prokuratura będzie wnioskować o tymczasowy areszt dla 27-latka. Warszawska policja informuje, że do sprawy śledczy zabezpieczyli m.in. pistolet skorpion.