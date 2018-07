Kwieciński: Program Dostępność Plus wyjątkowy w skali światowej

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński był gościem Piotra Goćka w Sygnałach Dnia. Mówił o programie Dostępność Plus.

– Ten program kierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ale też do kobiet ciężarnych, a nawet każdego z nas, bo jak złamiemy nogę, czy rękę, to także nas będzie dotyczyć – mówił Jerzy Kwieciński.

Jak podkreślił, Dostępność Plus to jeden z najbardziej zaawansowanych programów tego typu nie tylko w Europie, ale i na świecie. – Chcemy, by przestrzeń publiczna była dostępna dla osób, które mają w danym momencie problem z dostępem do niej – mówił Jerzy Kwieciński.

– Ten program mam nadzieję dziś stanie się programem rządowym. To jedyny punkt na Radzie Ministrów, co pokazuje, jak bardzo jest ważny dla rządu – podkreślił minister.

– Chodzi o to, by wprowadzić pewne standardy. Dam przykład – tylko 9 proc. budynków budowanych w sektorze publicznym jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Tylko połowa stron internetowych daje treści dla osób niepełnosprawnych. Potrzebne są rozwiązania prawne – mówił Jerzy Kwiecinski.

– Chcemy absolutnie zmienić podejście, mentalność Polaków, by dostępność stała się czymś oczywistym, dla samorządu, rządu, biznesu. Naszym celem jest to, by zapewnić osobom z trudnościami w dostępie do przestrzeni publicznej dostęp do tej przestrzeni – podsumował Jerzy Kwieciński.

Programem Dostępność Plus zajmie się we wtorek rząd. Będzie to jedyny punkt posiedzenia. Na program rząd ma przeznaczyć 23 miliardy złotych.