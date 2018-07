Nowoczesna zawiadamia prokuraturę. "Marszałek Kuchciński popełnił przestępstwo"

Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński. To on był uczestnikiem opisanej w zawiadomieniu sytuacji. Jego treść została opublikowana w mediach społecznościowych.

Według Zembaczyńskiego, Marek Kuchciński dopuścił się popełnienia przestępstw opisanych w art. 231 i 271 Kodeksu Karnego. "[...] podczas pełnienia swoich obowiązków jako Marszałek Sejmu przewodnicząc w dniu 13 lipca 2018 roku Zgromadzeniu Narodowego pominął okoliczność wystąpienia zastrzeżeń do protokołu Zgromadzenia Narodowego i nie dopuścił do złożenia przez Witolda Zembaczyńskiego posła na Sejm RP dokumentu zawierającego treść zastrzeżeń, uznając tym samym, że protokół Zgromadzenia Narodowego przyjęto, czym poświadczył nieprawdę i przekroczył swoje uprawnienia" – czytamy w zawiadomieniu.