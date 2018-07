Piękny gest 9-latki. Przekazała pieniądze z komunii św. dla chorego

Dziewczynka o historii chorego malucha przeczytała w Internecie. We wzruszającym apelu, rodzice 3-miesięcznego dziecka prosili o pomoc w zebraniu 200 tys. zł potrzebnych na operację we Włoszech. Ignaś o życie walczy od urodzenia. Lekarze zdiagnozowali u niego wrodzoną wadę serca o nazwie TAPVR – to całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych.



Operacje przeprowadzone w kraju nie pomogły, więc rodzice zaczęli szukać ratunku za granicą. Specjalistyczna operacja ma zostać przeprowadzona we Włoszech. Zabieg kosztuje 200 tys. zł. Rodzice dziecka nie mogą pozwolić sobie na taki wydatek, więc rozpoczęli zbiórkę środków na ten cel.



– Bardzo chciałam pomóc temu chłopcu, mój tatuś też choruje na serce, wiem jakie ważne jest zdrowe serduszko. Postanowiłam wpłacić na konto Ignasia 400 zł, a także na licytację przekazać dwie pary kolczyków – FAKT24 cytuje słowa 9-letniej Zuzi Sak.