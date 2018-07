"Każdy z nas powinien stosować obowiązujące prawo". Prezes TK o Gersdorf

Czytaj także:

– Ja uważam, że każdy z nas powinien stosować obowiązujące prawo, powinien się prawu podporządkować, nawet jeśli uważamy, że ono jest niekoniecznie zgodne z naszym wyobrażeniem – powiedziała prezes TK na antenie Polsat News. – Uważam, że Sąd Najwyższy w swoim postępowaniu w ostatnim czasie, dotyczy to też sprawy pana Mariusza Kamińskiego, która toczy się przed SN, gdzie SN, wychodząc poza merytoryczne rozpoznanie sprawy dot. Mariusza Kamińskiego. dokonał oceny konstytucyjności czy interpretacji konstytucji. Mamy od tego Trybunał Konstytucyjny i tylko TK ma prawo do wydawania oceny konstytucyjności przepisów – wskazała Julia Przyłębska.

Prezes Trybunały odniosła się także do wyroku TK ws. ułaskawienia Mariusza Kamińskiego: – Prawo łaski, a nasza konstytucja nie mówi o ułaskawieniu, tylko mówi o prawie łaskie. To, co dzisiaj powiedzieliśmy zarówno w wyroku, jak i uzasadnieniu, to mówiliśmy o tym prawie łaski, które obejmuje również abolicję indywidualną, czyli można ułaskawić kogoś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem, ale prezydent, który ma prawo łaski, to jest prawo łaski podobne do tego z konstytucji amerykańskiej, może zastosować abolicję indywidualną wobec osoby, która jeszcze nie została skazana, czyli nie ma tu mowy o żadnej winie, tylko prezydent korzysta ze swojego prawa łaski, a więc abolicji indywidualnej.