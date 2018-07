Piotrowicz ostrzega Gersdorf przed konsekwencjami. Siemoniak: Komunista w swoim żywiole

"Komunista Piotrowicz w swoim żywiole. Może straszyć i szantażować. Obrzydliwa postać. Dziś zamordystyczna twarz PiS" – napisał na Twitterze polityk PO.

3 lipca w życie weszła ustawa o Sądzie Najwyższym, która zakłada, że sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia przechodzą w stan spoczynku. Oficjalnie uznaje się więc, że prof. Małgorzata Gersdorf nie jest już czynnym sędzią. Tymczasem prof. Gersdorf nagle przerwała urlop i wróciła do Sądu Najwyższego. Nie ma planów orzeczniczych, będzie wykonywała organizacyjne obowiązki I Prezes SN.

Sprawę na antenie Radia Maryja skomentował poseł PiS Stanisław Piotrowicz, szef sejmowej komisji sprawiedliwości. – Naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną z tego względu, że sędziów w stanie spoczynku również obowiązują ściśle określone zasady. Niestosowanie się do obowiązującego prawa może skutkować wyciągnięciem konsekwencji dyscyplinarnych. Jedna z najsurowszych sankcji, jaka może spotkać, to pozbawienie stanu spoczynku – powiedział polityk zapytany, co grozi Małgorzacie Gersdorf.