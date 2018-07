Trzaskowski: Nie jest dobrze, jak polityk za dużo mówi o sobie

Rafał Trzaskowski postanowił uczcić rocznicę śmierci Bronisława Geremka zamieszczając wpis na Facebooku. Internauci szybko wytknęli mu przesadną pompatyczność i nadęcie. Wielu nie spodobał się fakt, że Trzaskowski zamiast skupić się na osobie Geremka, chwalił głównie sam siebie.

"Bronisław Geremek uczył mnie Cywilizacji europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie, po francusku. Był poważny, zadumany i srogi. Dostałem najwyższą notę na roku, bo mój ówczesny francuski nie pozwolił na oratorskie popisy i zmusił do wypowiedzi chłodnej, precyzyjnej i oszczędnej. Profesor lubił konkret. Pamiętam, że referowałem credo Edgara Morina z „Penser l’Europe” – napisał m.in. Trzaskowski.

Dziś w TOK FM Rafał Trzaskowski odniósł się do swojego wpisu. Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta przyznał, że wyciągnął lekcję z całego zamieszania. – Przede wszystkim chyba na tym właśnie polega problem, że to nie był wpis o Geremku, tylko o sobie, a polityk nie powinien mówić zbyt dużo o sobie. Więc oczywiście, że trzeba się przede wszystkim uczyć. Trzeba uciekać od jakichś chełpliwych wpisów i nie ma co mówić za dużo o sobie – mówił.