Rostowski: Dla nas najważniejszą podstawą działania była konstytucja. Cięta riposta Wassermann

– Komisja została utworzona, aby zbadać prawidłowość i legalność działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Ja tylko chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy PO rządziła, kiedy ja i wielu kolegów piastowaliśmy wysokie funkcje w państwie, to dla nas najwalniejszą podstawą działania była konstytucja, ustawy zgodne z tą konstytucją i praworządność – mówił w czasie swobodnej odpowiedzi przed rozpoczęciem zadawania pytań przez członków komisji Rostowski. Jak dodał, tego, niestety, dzisiaj nie można powiedzieć.

W odpowiedzi na te słowa Małgorzata Wassermann podkreśliła: "dla nas najważniejsze jest to, żeby był porządek, uczciwość, sprawiedliwość, żeby przestępcy byli w więzieniach, a ludzie niewinni nie dostawali politycznych wyroków”.

Aby to było możliwe, to konieczna jest praworządność, szanowanie konstytucji – odparł świadek, na co przewodnicząca komisji poprosiła: "Przejdziemy do tego, jak praworządność była traktowana przez okres 2009-2012 i jak przestrzegaliście państwo przepisów i jak to jest możliwe, że mamy szkodę na poziomie 851 mln złotych”.