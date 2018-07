Minister środowiska: Budowa zamku w Puszczy Noteckiej może zostać zatrzymana

Minister środowiska przyznał, że "inwestycja w Stobnicy w Puszczy Noteckiej umknęła uwadze wszystkich". Jak dodał, jeśli okaże się, że decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, to można je wycofywać. – Wtedy będzie zatrzymanie budowy, ale nie przesądzam dziś. Jednak jeżeli decyzja jest wydana z rażącym naruszeniem prawa (…) może być cofnięta – powiedział.

Kowalczyk mówił, że nie ma wątpliwości co do ingerencji w środowisko poprzez budowę w Stobnicy. – To obszar Natura 2000, środek Puszczy Noteckiej, gdzie naruszono również stosunki wodne, gdzie usypano sztuczną wyspę – wyliczył.