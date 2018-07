"Przestań się k***ć po prostu". Czarzastego poniosło jak mówił o PiS-ie

W rozmowie z Piotrem Witwicki, lider SLD wyraził pogląd, że do więzienia powinno trafić "całe towarzystwo związane z resortem sprawiedliwości i Jarosławem Kaczyńskim, które się go słucha z bojaźni, z psiej lojalności i z braku myślenia". Czarzasty podkreślił, że za łamanie prawa w ten sam sposób odpowiedzieć powinien sam prezes PiS, choć formalnie nie pełni on w rządzie żadnej funkcji. Polityk ocenił, że Kaczyński "jest gościem, który jest na tyle tchórzem, że nie chce wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności". Jak dodał, "znajdzie się możliwość, żeby go za to ukarać".

Odnosząc się do sytuacji w Sądzie Najwyższym Czarzasty stwierdził, że jedynym sposobem aby ją naprawić, będzie odwołanie wszystkich sędziów wybranych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem należy działać na takiej samej zasadzie jak PiS, aby przywrócić ład konstytucyjny. – Jako szef SLD zrobię wszystko, żeby wszyscy ci, którzy łamią prawo zostali ukarani – zapewnił.

Zdaniem gościa Piotra Witwickiego, osoby powiązane z PiS doskonale zdają sobie sprawę z tego, że łamią prawo. – Jak pan z nimi rozmawia, to jest takie śliskie, takie obłudne, to są oczy pod stołem. Każdy marzy tylko o tym, żeby go Kaczyński słuchał – mówił.

Polityk podkreślił, że jednak "PiS nie będzie wieczny w Polsce". – Trzeba im to mówić, trzeba mówić to ich rodzinom, żeby ich żony i mężowie mówili "przestań się wygłupiać, przestań łamać prawo, przestań się k***ć po prostu" – skwitował przeklinając na wizji.