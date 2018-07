"Ja do polityki przyszłam dlatego, żebyście z niej na zawsze odeszli". Spięcie Wassermann z Rostowskim

– Wie pan co? Ja do polityki przyszłam dlatego, żebyście z niej na zawsze odeszli. Stopień cynizmu z państwa strony, wy żeście tak z Polską postępowali, jak pan dzisiaj. Prosił pan o przerwę, chciałam ją panu dać, a pan mówi, że ona jest mnie potrzebna – powiedziała przewodnicząca komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzata Wassermann do Jacka Rostowskiego.