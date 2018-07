Znamy kandydatów PiS do komisji śledczej ws. VAT

Informację tę Beata Mazurek przekazała za pośrednictwem Twittera. Wynika z niej, że Prawo i Sprawiedliwość w komisji śledczej ds. VAT reprezentować będą Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz.

Komisja śledcza ds. wyłudzeń VAT-u została powołana przez Sejm na początku lipca. Komisja będzie się składała z 9 posłów – 5 z Prawa i Sprawiedliwości i po jednym z pozostałych ugrupowań obecnych w Sejmie.

Za powołaniem komisji głosowało 390 posłów, przeciw było 3 posłów, a 4 posłów wstrzymało się od głosu.

W czerwcu do projektu uchwały ws. komisji Prawa i Sprawiedliwości wprowadzone zostały poprawki sugerowane przez Biuro Legislacyjne, które objęły także uwagi zgłoszone przez Biuro Analiz Sejmowych. Według uchwały, do zakresu działania Komisji należałoby zbadanie i ocena prawidłowości, i legalności działań oraz zaniedbań i zaniechań Skarbu Państwa związanych z VAT i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.