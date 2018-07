Juncker o swoim dziwnym zachowaniu: To był skurcz w nodze, a nie alkohol

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wielokrotnie potykał się i tracił równowagę na szczycie NATO w Brukseli. Po uroczystym obiedzie w czasie pokazów artystycznych przewodniczącemu KE musieli pomagać chodzić i stać liderzy krajów członkowskich organizacji.

Juncker stwierdził, że miał skurcz w nodze, ale pomimo tego zdecydował się pójść na wieczorne spotkanie w NATO. Dopytywany potwierdził wcześniejsze słowa rzecznika KE, że "nie było udziału alkoholu". – To co zostało powiedziane jest prawdą dzisiaj rano i będzie prawdą dzisiaj wieczorem. Proszę was o szacunek – powiedział dziennikarzom.