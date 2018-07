Stało się. Po odejściu z Nowoczesnej powołali partię. Nowy ruch Ryszarda Petru

130 ekspertów i członków stowarzyszenia #PlanPetru wzięło udział w pierwszej konferencji programowej. Wielkie dzięki za Waszą obecność i merytoryczne uwagi. Do zobaczenia! – napisał na Twitterze lider nowego ugrupowania, Ryszard Petru.

W Sejmie nowa formacja może liczyć na trójkę reprezentantów, oprócz Petru także na byłe posłanki Nowoczesnej, Joannę Schmidt oraz Joannę Scheuring-Wielgus. Powstanie nowej formacji politycznej zapowiedziane zostało już w maju, gdy cała trójka posłów opuściła Nowoczesną. Stało się to po tym, gdy Ryszard Petru przegrał rywalizację o przywództwo w partii z Katarzyną Lubnauer.

Program nowej formacji na razie powstaje, jednak najprawdopodobniej będzie to ugrupowanie mocno popierające rewolucję obyczajową, aborcję itd. Jednocześnie starać się będzie o to, by być głównym reprezentantem radykalnego antypisu. W Środę pod eskortą Ryszarda Petru, Joanny Scheuring-Wielgus oraz Joanny Schmidt udało się wejść do Sejmu Pawłowi Kasprzakowi, liderowi radykalnie antypisowskich Obywateli RP.

Ryszard Petru, ekonomista, były uczeń i współpracownik prof. Leszka Balcerowicza partię Nowoczesna powołał w 2015 roku. Ugrupowanie weszło do Sejmu zdobywając ponad 8 proc. głosów. W roku 2016 wydawało się być główną siłą opozycyjną w Sejmie. NA przełomie roku 2016 i 2017 poparcie to się załamało, a partia straciła status głównej siły opozycyjnej.

W listopadzie 2017 roku Ryszarda Petru na stanowisku przewodniczącej partii zastąpiła Katarzyna Lubnauer. W maju Petru, Schmidt oraz Scheuring-WIelgus opuścili Nowoczesną.