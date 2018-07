Pawłowicz ostro o proteście przed Sejmem: Poselska, lewacka, bandyterka

Poseł Krystyna Pawłowicz odniosła się do zachowania niektórych posłów opozycji, którzy chcieli wprowadzić do budynku Sejmu grupy protestujących przedstawicieli totalnej opozycji. Wejść do gmachu udało się Pawłowi Kasprzakowi, liderowi ruchu Obywatele RP.

W dostaniu się do budynku Sejmu pomogli mu posłowie Ryszard Petru, Joanna Schmidt, Joanna Scheuring-Wielgus. Nieskuteczne okazały się za to próby wtargnięcia do Sejmu większej grupy protestujących, których wprowadzić próbował poseł Michał Szczerba z Platformy Obywatelskiej.

W biurze przepustek doszło do awantury. Zachowanie protestujących i posłów opozycji nie uszło uwadze posłanki PiS Krystyny Pawłowicz.

– Panie Marszałku, czy na agresję i demonstracyjne łamanie prawa przez poselską lewacką bandyterkę nie ma sposobu? Ich publiczna pogarda dla demokracji, dla instytucji państwa, Sejmu, szarpania ze Strażą Marszałkowską demoralizuje opinię publiczną. Dość bezkarności poselskiej chuliganerii – napisała na Twitterze posłanka PiS.