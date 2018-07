Fatalne warunki w Tatrach. Ostrzeżenie dla turystów

"Uwaga na niebezpieczne warunki w Tatrach!!! Bardzo duże opady deszczu spowodowały, że większość szlaków w Tatrach może być nie do przejścia" – czytamy w komunikacie TOPR-u.

Ratownicy ostrzegają, że szlak Doliną Roztoki jest zalany, mostki zostały porwane, a rwące potoki przecinające szlak nie pozwalają na jego pokonanie. "Prosimy o rezygnację z wyjść w góry!" – podkreśla TOPR.

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego informują z kolei o kilkunastu zamkniętych szlakach.

"Zamknięte są: szlak z Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich; szlak wokół Morskiego Oka oraz na Rysy; mostek przy Wielkim Stawie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich; odcinek Ścieżki nad Reglami z Polany Małołąckiej do Przysłopu Miętusiego; szlak przez Dolinę Małej Łąki na przełęcz Kondracką; szlak z Kuźnic na Przełęcz między Kopami, Doliną Jaworzynki; szlak na Kasprowy Wierch z Kuźnic, przez Myślenickie Turnie; szlak z Murowańca do Czarnego Stawu; szlak z Brzezin do Murowańca; szlak z Murowańca na Rówień Waksmundzką. Jaskinia Mroźna została częściowo zalana, jest nieczynna do odwołania" – brzmi komunikat TPN.

Ze względu na wysoki stan wód zamknięto też drogę Oswalda Balzera z Zakopanego do Morskiego Oka przez Cyrhlę. Pracownicy parkują apelują do turystów o niezbliżanie się do górskich potoków.