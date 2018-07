"Lewaki huczą". Cejrowski broni o. Tadeusza Rydzyka

Specjalista od wyceny stwierdził, że nagrania (wideo oraz audio) przekazane przez fundację są warte 67 mln zł. Gazeta Wyborcza informuje, że cały wkład Fundacji ma wynosić 88 mln zł. Powstające muzeum to wynik współpracy resortu kultury oraz fundacji Lux Veritatis. Ministerstwo ma przekazać 70 mln zł dotacji na budowę i wyposażenie muzeum.

Na słynnego duchownego spadła fala krytyki, jednak w jego obronie stanął Wojciech Cejrowski.

"Lewaki huczą, że tysiąc złotych za minutę nagrania to kupa forsy!" – pisze słynny podróżnik. Rzeczoznawca wycenił, że średnio każda minuta z 725 godzin nagrań jest warta 1000 zł. Słynny podróżnik twierdzi, że wcale nie jest wygórowaną ceną. Cejrowski zapewnia, że gdyby to on sprzedawał te filmy, to zażądałby większej kwoty.

"No ale to już problem o. Rydzyka, że sprzedał unikaty zbyt tanio. Pewnie miał swoje powody" – dodaje w swoim wpisie.