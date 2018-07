"Moja kadencja trwa nadal". Gersdorf pisze list do prezydenta

"Sytuacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz jego kadencji jest normowana bezpośrednio w przepisach konstytucji. (...) Skoro zostałam prawidłowo powołana przez Prezydenta RP do pełnienia przedmiotowej funkcji, to wydane przez Pana postanowienie nie może usunąć tego skutku. Skutek nie może również zostać wywołany ustawą zwykłą (...)" – czytamy w liście napisanym przez prof. Gersdorf.

„Biorąc zatem pod uwagę przedstawioną argumentację związaną z powołaniem mnie do pełnienia funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego stwierdzam, że moja kadencja trwa nadal aż do dnia 30 kwietnia 2020 i jestem zobowiązana do sprawowania tego urzędu z mocy najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – dodaje.

Treść listu opublikowana została na stronie internetowej Sądu Najwyższego.