Rzeczniczka SLD: Wandalizm przestaje być wandalizmem, gdy walczy się o demokrację

W środę policja na gorącym uczynku złapała dwie osoby, które przedarły się przez barierki. Jedną z nich była Klementyna Suchanow, antyrządowa aktywistka, znana m. in. z obrzucania jajkami samochodów Kancelarii Prezydenta.



W związku z incydentem, pojawiło się wiele krytycznych komentarzy mówiących wprost, że to akt wandalizmu, na który nie powinno być przyzwolenia. "Cóż za odwaga. Obsmarowali gmach sejmu. W imię obrony demokracji. Dla Polski" – napisał dziennikarz Polsatu Jan Kunert. Zdziwienie może budzić reakcja Anny-Marii Żukowskiej, rzeczniczki SLD, która zaczęła usprawiedliwiać ten czyn. Bazgranie na sejmowym budynku porównała m. in. do przeskoczenia przez płot Stoczni Gdańskiej przez Lecha Wałęsę, a także postępowanie sufrażystek.

"Zwykły wandalizm przestaje być zwykłym wandalizmem, kiedy walczy się o demokrację" – stwierdziła rzeczniczka SLD.