Były wiceszef MSZ pozywa ks. Isakowicza-Zaleskiego. " Sprawa jak z Mrożka i Barei"

"Przeszedłem już w życiu niejedno i nieraz zastanawiam się, czy jest coś mnie jeszcze zaskoczyć. Dziś przekonałem się, że jednak tak. Otóż otrzymałem - uwaga! - 30-stronicowy pozew do sądu cywilnego od byłego wiceministra MSZ Roberta Ethana Greya, który przez bardzo krótki czas, bo zaledwie 5-ciu miesięcy, pełnił tę ważną funkcję w rządzie pani premier Beaty Szydło. Szefem MSZ był w tym czasie minister Witold Waszczykowski" – napisał na Facebooku ks. Isakowicz-Zaleski.

"O co poszło? O dwa moje wpisy na Twitterze, w których zadałem pytanie, czy pan Grey mógłby pomóc w sprawie Pomnika Katyńskiego w New Jersey. Poszło także o to, że przekręciłem jego pierwotne nazwisko z Grygielko na Grygiełko" – tłumaczy.

Jak podkreśla ks. Iskowicz-Zaleski, jego zdaniem, pozew jest wynikiem krytyki, jakiej dopuścił się wobec polskiego MSZ "za uległość wobec USA, Izraela i Ukrainy". "Mam więc podstawy traktować to jako odwet i szykanę za wyrażanie niewygodnych poglądów. Oczywiście na pozew odpowiem, ale jeżeli dojdzie do procesu, to mam nadzieję, że będzie on jawny, aby opinia publiczna mogła się dowiedzieć, o co tak naprawdę w tej sprawie chodzi" – czytamy dalej.