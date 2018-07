"To nie jest sprawa ani PO ani PiS-u, czy mojego syna". Morawiecki krytykuje rząd

– To nie jest sprawa ani PiS-u, ani Platformy, ani tego czy innego rządu, ani tego czy innego premiera, czy mojego syna czy nie. To sprawa relacji między dwoma wielkimi europejskimi narodami i te relacje są złe i trzeba te relacje poprawić. Trzeba robić wszystko czy starać się zrobić bardzo dużo rzeczy, żeby je poprawić – powiedział szef koła Wolni i Solidarni w "Faktach po faktach" na antenie TVN24.

Marszałek Senior dodał: – Nie mogę brać pod uwagę opinii kolegów mojego syna czy PiS-u, czy kolegów z PO. To nie jest sprawa bieżąca, to nawet sprawa historyczna w jakimś sensie. Martwi mnie bardzo to, że polityka polska na tym kierunku wschodnim jest bardzo nieudolna.

Morawiecki dodał, że jeśli chodzi o sprawę zwrotu wraku tupolewa, Polska jest "rozgrywana przez Rosję.

Kornel Morawiecki odniósł się także do sprawy Get Back. – Wczoraj wicepremier Rostowski powiedział, że ja jakby wmieszałem mojego syna w sprawę GetBack. Jak mnie zgłoszono tę sprawę, to moim obowiązkiem było, bo ustawa o mandacie posła i senatora mówi, że mamy kierować się dobrem narodu, a to było zagrożone bezpieczeństwo 10 tys. ludzi poważnie. Powiadomiłem premiera, on powiedział, żebym się w to nie mieszał. Pytałem, czy jest coś do zrobienia – stwierdził polityk.