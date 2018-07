Borys Budka do PiS: Jesteście Targowicą, realizujecie scenariusz wschodni

W Sejmie trwają pracę nad kolejną nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Dyskusji w parlamencie towarzyszą ogromne emocje. – To, co jest w tej ustawie to jedno wielkie oszustwo – podkreślał z mównicy sejmowej Borys Budka, oskarżając PiS o to, że rękami prokuratora stanu wojennego niszczy polski wymiar sprawiedliwości.