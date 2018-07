Będą surowsze kary dla posłów. Nitras pokazał dokument

Nitras opublikował na Twitterze fragment dokumentu, z którego wynika, że przy nakładaniu drugiej kary na posła, marszałek Sejmu będzie mógł obniżyć o połowę jego uposażenie lub dietę przez 9 miesięcy. Do tej pory maksymalny okres takiej kary wynosił 3 miesiące.

Co więcej, jeśli ukarany poseł będzie członkiem prezydium komisji sejmowej, stałej delegacji do międzynarodowego zgromadzenia lub grupy bilateralnej, to jego członkostwo w takim gremium zostanie wygaszone.

Na początku czerwca Nitrasowi na trzy miesiące obniżono uposażenie poselskie za jego zachowanie podczas wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego, dotyczącego wniosku o wotum nieufności wobec wicepremier Beaty Szydło.