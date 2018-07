Wąsik napisał do Śpiewaka. "Będę zmuszony do wejścia na drogę prawną"

Zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik wystosował list otwarty do Jana Śpiewaka, kandydata na prezydenta Warszawy, wzywając go w nim do "zaprzestania posługiwania się kłamstwem” na temat współodpowiedzialności PiS za dziką reprywatyzację. "Wzywam Pana do zaprzestania posługiwania się kłamstwem. W innym wypadku będę zmuszony do wejścia na drogę prawną" – czytamy.