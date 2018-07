Referendum konsultacyjne. Jest komentarz PiS. Co z terminem?

Prezydent Andrzej Duda zaprezentował 10 pytań, na które mieliby odpowiedzieć obywatele w referendum konsultacyjnym ws. nowej konstytucji. Głowa państwa zapowiedziała, że jeszcze dziś złoży w Senacie projekt zarządzenia ws. organizacji referendum.

Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent powtórzył swój pogląd, iż w najważniejszych sprawach ustrojowych nie można decydować bez zapytania o zdanie społeczeństwa. Andrzej Duda przypomniał, że mija właśnie 30 lat odkąd Polska odzyskała pełnię niepodległości i suwerenności. Zaznaczając, że minęło także przeszło 20 lat odkąd obowiązuje obecna konstytucja, stwierdził iż oczywista staje się refleksja nad jej kształtem.

Mazurek podkreśliła, że idea pytania społeczeństwo o rzeczy ważne jest na pewno ideą słuszną. Jak dodała, istnieją jednak wątpliwości, co do terminu referendum. – Uważamy czy podzielamy stanowisko, na które nie tak dawno wskazała PKW, że zaproponowany termin referendum może być terminem, który uniemożliwiałby czy utrudni przeprowadzenie tego referendum, z uwagi i na wybory i przede wszystkim na święto niepodległości, które mamy 11 listopada. Dosyć obszernie umotywowała to PKW, na którą nie mamy wpływu. Swoje zastrzeżenia przekazała zarówno do prezydenta, jak i marszałków Sejmu i Senatu – mówiła.

– Myślę, że dojdzie do rozmowy marszałka Senatu z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta, być może z przedstawicielami PKW i zobaczymy, na czyją korzyść ewentualnie te wątpliwości, o których mówiła PKW, zostaną rozstrzygnięte. Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego i mówimy, ze idea pytań jest słuszna, natomiast żeby ona była skuteczna, to trzeba rozwiać wszystkie wątpliwości, o których mówiła PKW – powiedziała wicemarszałek Sejmu.