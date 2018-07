Duda: Apeluję do wszystkich obywateli, byśmy zaangażowali się w referendum konsultacyjne

Duda podkreślił, że dzisiejsza decyzja prezydenta, to wielki krok w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. – To bardzo ważny sygnał dla obywateli, dla wszystkich Polaków, którzy chcą się angażować w życie społeczne. To fundament mocny pod społeczeństwo obywatelskie – mówił.

– To realizacja naszego porozumienia, które w maju 2015 roku zawarliśmy prezydentem Andrzejem Dudą. Jak widać, można być politykiem, który realizuje swoje przedwyborcze obietnice. Apeluję do członków Solidarności, jak i wszystkich obywateli, byśmy zaangażowali się w referendum konsultacyjne. Nie wyobrażam sobie, żeby Senat zablokował tę inicjatywę. Byłoby to zaprzeczenie demokracji w naszym kraju i krok do tyłu na drodze do społeczeństwa obywatelskiego. Nie może być tak, że politycy uważają, że my jako suweren jesteśmy tylko od tego, by raz na cztery lata głosować na parlamentarzystów. Nie, uważamy że referenda w ważnych sprawach są potrzebne – powiedział.

Czytaj także:

Prezydent podał pytania referendalne. "Jeszcze dziś wniosek trafi do Senatu"