Polska liga urośnie w siłę? Jak Ekstraklasa wykorzysta wsparcie PKO BP i Totalizatora Sportowego?

W piątek Ekstraklasa S.A. podpisała trzyletni kontrakt sponsorski z PKO BP i Totalizatorem Sportowym. Partnerzy Ekstraklasy mają wspierać programy wsparcia młodych talentów oraz szkolenie młodzieży.

– Wszystko zależy od tego, na co te pieniądze zostaną przeznaczone – mówi w rozmowie z DoRzeczy.pl Jan Piasecki, dziennikarz sportowy z TVP Sport.

– Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło zapewnia, że mają być przeznaczone na szkolenie młodzieży. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to taka inwestycja ma sens. Jeśli pieniądze zostałyby przeznaczone na puste transfery, na zakup piłkarzy ze słabszych klubów bałkańskich, albo z zaplecza niemieckiego czy hiszpańskiego, to wówczas pieniądze te byłyby przejedzone – mówi dziennikarz.

Jak zaznacza to od Ekstraklasy zależy, jak te środki zostaną wykorzystane. – Ekstraklasa ma instrumenty, by zmusić kluby do inwestowania w rozwój młodych piłkarzy. Są rozważane pomysły, by w każdym meczu drużyny musiały wystawiać w składzie jednego zawodnika poniżej 21 roku życia. Można też ograniczyć liczbę obcokrajowców – nasza liga jest na takim etapie rozwoju, że nie można powiedzieć, by obcokrajowcy dodawali nam prestiżu. Oni po prostu zabierają miejsce polskim młodym zawodnikom, ale nie dodają jakości – podsumowuje Jan Piasecki.

