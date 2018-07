Ziobro: Najsurowszą karą jest ośmieszenie

Szef resortu sprawiedliwości odniósł się m. in. do protestów przeciw ustawie o Sądzie Najwyższym. – Wyraźnie widać, że mamy do czynienia z garstką ludzi. To może być powód, że budzi się w nich agresja. Policja przecież stoi i blokuje wejścia do Sejmu, takie jest jej zadanie. To są ludzie, którzy szturmują wejście, kto tu jest agresorem każdy widzi – ocenił Ziobro.

Polityk został zapytany o opinię, jaką ws. Sądu Najwyższego wypowiedziała prezes niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości Bettiny Limperg. Stwierdziła ona, że usunięcie Małgorzaty Gersdorf z funkcji I prezesa było bezprawne. – To są złe zakusy, zwłaszcza po stronie prawników niemieckich, by dyktować nam jak my mamy interpretować nasze polskie prawo, jak mamy budować wymiar sprawiedliwości – powiedział minister na antenie TVP Info.

– Ta zmiana, którą wprowadziliśmy, daje sędziom dużo więcej do powiedzenia – jeśli chodzi o wybór do Sądu Najwyższego – niż to co dzieje się w Niemczech, gdzie decydują w połowie politycy – ministrowie sprawiedliwości Landów, a w drugiej połowie politycy – przedstawiciele Bundestagu. Tylko oni decydują, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego. Do tej pory przed zmianą, w Polsce było tak, że tylko sędziowie Sądu Najwyższego mogli rozstrzygnąć kto będzie ich kolegą a kto nie – dodał Zbigniew Ziobro.

